Der SV Romonta 90 Stedten hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Braunsbedra mit 0:3 (0:1).

Nach lediglich 21 Minuten schoss Paskal Dubelzek das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten musste zweimal Gelb hinnehmen (31.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 50 wurde ein weiteres Tor durch Ifeanyi Paulinus Ihezuru erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte noch einmal Gelb.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Dubelzek, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Braunsbedra

SV Romonta 90 Stedten: Löschan – Prenz, Höher, Böttger, Berger (66. Yermolenko), Hauser (81. Pfautsch), Thomas, Maak, Grünhage, Gänsler, Lindau

SV Braunsbedra: Ochse – Reifarth (74. Lewinski), Richter, Ihezuru (66. Zinchenko), Schulze, Glaubitz, Pereira Nunes, Voigt, Sidi Sambu (88. Seidemann), Dubelzek

Tore: 0:1 Paskal Dubelzek (21.), 0:2 Ifeanyi Paulinus Ihezuru (50.), 0:3 Paskal Dubelzek (89.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Eric Bregulla, Toni Wollmann; Zuschauer: 43