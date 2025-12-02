Der SV Kelbra errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 60 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Laucha durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Andreas Kundlatsch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Minute 55: SV Kelbra baut Führung auf 2:0 aus

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Henrik Sommer (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (55.). Mit 2:0 gingen die Kelbraer als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Kelbra sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Shpikula, Nosov, Khudyi (76. Hegenbart), Gurniak, Conde (73. Eßrich), Matschulat, Sommer, Okapal, Seliushkov

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Bothe, Schaer (76. Fahnert), Riesen, Schmidt, Keidel, Thieme, Hahnemann, Saal, Schumann, Krentz

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60