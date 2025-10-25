Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Kelbra/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten das Team aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (54.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

65. Minute: SV Kelbra führt mit zwei Toren

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Luca Connor Matschulat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (79.). In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Eis, Matschulat (90. Neumann), Khudyi, Shpikula, Gurniak, Rybak, Barthel, Tagishi (71. Hegenbart), Eßrich (82. Bornkessel), Nosov

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Drischmann, Rothhoff, Kräuter, Ullmann, Köhler, Dos Prazeres Pires, Kowol, Kopp, Schell (59. Ghebregergis)

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40