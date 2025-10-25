Dem SV Kelbra glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (54.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Luca Connor Matschulat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (79.). In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Rybak, Gurniak, Matschulat (90. Neumann), Nosov, Khudyi, Eßrich (82. Bornkessel), Barthel, Eis, Tagishi (71. Hegenbart)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Ullmann, Kowol, Kopp, Drischmann, Kräuter, Kopp, Schell (59. Ghebregergis), Rothhoff, Köhler, Dos Prazeres Pires

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40