Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Großgrimma vor 59 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:0)-Sieg gegen die SG Spergau freuen.

Hohenmölsen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 59 Besuchern auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 geboten. Die Hohenmölser waren den Gästen aus Spergau mit 3:1 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Marius Baum (SV Großgrimma) netzte in der 1. Minute der zweiten Halbzeit (46.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hohenmölser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Felix Zech der Torschütze (55.).

SV Großgrimma führt mit 2:0 – 55. Minute

Es sah nicht gut aus für Spergau. Aber dann musste der SV Großgrimma auch mal einstecken. Torwart Johannes Schmidt konnte den Ball von Nino Hammerschmidt nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 17

Am Ende des Duells sollte es dem SV Großgrimma noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Erik Pillert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.+6). Damit war der Sieg der Hohenmölser entschieden. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SG Spergau

SV Großgrimma: Schmidt – Zetzsche, Schneider (59. Ibrahim), Göbel, M. Baum (84. Beyer), Wöpe (71. Pillert), Benndorf, N. Baum, Rackowitz, Bauer (59. Angeli), Zech

SG Spergau: Engel – Jauck, Hammerschmidt, Jauck, Bernhardt, Kurze, Osmanaj, Eidner, Völkerling, Machner, Hoffmann (79. Peter)

Tore: 1:0 Marius Baum (46.), 2:0 Felix Zech (55.), 2:1 Nino Hammerschmidt (84.), 3:1 Erik Pillert (90.+6); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Tim Jamie Müller, Naqibullah Ahmad Zai; Zuschauer: 59