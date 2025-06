Fußball-Landesklasse 6: Der Heimvorteil half dem SV Eintracht Kreisfeld am Mittwoch nicht, als er sich vor 40 Fans mit 1:3 (0:1) gegen den SV Braunsbedra verabschieden musste.

Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Gille mit 1:3 (0:1) gegen Braunsbedra eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Es waren bereits 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Emilio Böhme für Braunsbedra traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Braunsbedraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tobias Berndt den Ball ins Netz.

SV Eintracht Kreisfeld liegt 0:2 zurück – 55. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Kreisfeld steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Braunsbedraner brach nicht ab. Minute 74: Braunsbedra traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ibrahimi Bachirou Soulet ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Hergisdorf

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 29

Schon vier Minuten später konnte Tobias Schwarzbach (Kreisfeld) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Kreisfeld erzielen (78.). In Spielminute 84 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Kreisfeld – SV Braunsbedra

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Schwarzbach, Lemmnitz-Thenee, V. Weber, Tobiasch, Huster, J. G. Weber, Kemnitz (68. Prudlik), Werthmann (56. Lampe), Stellmach

SV Braunsbedra: Schröder – Richter, Schulze, Reifarth (87. Ahmed), Voigt, Berndt, Böhme (68. Fomba), Zinchenko (85. Tischler), Odufuye (46. Necke), Hassel, Bachirou Soulet

Tore: 0:1 Emilio Böhme (35.), 0:2 Tobias Berndt (55.), 0:3 Ibrahimi Bachirou Soulet (74.), 1:3 Tobias Schwarzbach (78.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Jannes Elia Seifert, Andreas Kurth; Zuschauer: 40