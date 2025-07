Farnstädt/MTU. 9:0 (3:0) in Farnstädt: Ganze neun Bälle hat das Team von Mario Beyer, der SV Bl.-W. Farnstädt 1, am Samstag im Tor der Besucher aus Braunsbedra untergebracht.

Valentin Sauter traf für den SV Bl.-W. Farnstädt 1 in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Martin Keilhaupt den Ball ins Netz (16.).

SV Bl.-W. Farnstädt 1 führt nach 16 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Farnstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mario Beyer im gegnerischen Tor. Bennet Magnus Haffke traf in Minute 21, Julius Schock in Minute 48, Keilhaupt dreimal in Minute 54, 67 und 70 und Mohamed in Minute 82. Spielstand 8:0 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Farnstädt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 24

Schon fünf Minuten darauf konnte Marcus Raspe (Farnstädt) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 9:0 gingen die Farnstädter als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Bl.-W. Farnstädt 1 – SV Braunsbedra

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Keilhaupt, Sauter (70. Mohamed), Dittmann-Wenig (67. Reiter), Raspe, Ghemari (46. Nimz), Schock, Leibham, Kuttig, Smorgol (70. Hägele), Haffke (65. Fleer)

SV Braunsbedra: Ochse – Dubelzek (70. Tischler), Reifarth, Schulze, Berndt, Richter, Mosch, Necke, Voigt, Ihezuru

Tore: 1:0 Valentin Sauter (14.), 2:0 Martin Keilhaupt (16.), 3:0 Bennet Magnus Haffke (21.), 4:0 Julius Schock (48.), 5:0 Martin Keilhaupt (54.), 6:0 Martin Keilhaupt (67.), 7:0 Martin Keilhaupt (70.), 8:0 Mohamed Haytham Abdulaziz Mohamed (82.), 9:0 Marcus Raspe (87.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Peter Dännhardt, Kay Schröter; Zuschauer: 247