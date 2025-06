Fußball-Landesklasse 6: Mit einem unfassbaren 9:1 (7:1) fegte das Team des SV Bl.-W. Farnstädt 1 den BSC 99 Laucha am Samstag vom Platz.

Farnstädt/MTU. Die Farnstädter haben am Samstag dem Rivalen aus Laucha ganze neun Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 9:1 (7:1) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Julius Schock das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Farnstädter legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Schock der Torschütze (10.).

Es sah nicht gut aus für den BSC 99 Laucha. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Lauchaer zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Mohamed Haytham Abdulaziz Mohamed traf für Farnstädt in Minute 73. Spielstand 8:1 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Farnstädt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 30

Unmittelbar darauf gelang es Nils Reiter, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:1 zu erweitern (75.).

Aufstellung und Statistik: SV Bl.-W. Farnstädt 1 – BSC 99 Laucha

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Schock (46. Mohamed), Hägele, Nimz (46. Leinung), Haffke (46. Raspe), Dittmann-Wenig, Kuttig (46. Swientek), Fleer, Sauter (46. Reiter), Leibham, Smorgol

BSC 99 Laucha: Stollberg – Keidel, Bothe, Hahnemann, Starch, Schumann, Niehoff, Porse (46. Hoffmann), Riesen, Saal, Krentz

Tore: 1:0 Julius Schock (8.), 2:0 Julius Schock (10.), 3:0 Valentin Sauter (17.), 4:0 Julius Schock (19.), 5:0 Jonas Dittmann-Wenig (22.), 6:0 Canley Nimz (32.), 7:0 Eric Hägele (37.), 7:1 Simon Andreas Riesen (45.), 8:1 Mohamed Haytham Abdulaziz Mohamed (73.), 9:1 Nils Reiter (75.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Assistenten: Christian Belger, Sören Fischer; Zuschauer: 73