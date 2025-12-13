Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den TSV Großkorbetha heimste der SSC Weißenfels II am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Max Hauer (SSC Weißenfels II) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oliver Seidel der Torschütze (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel SSC Weißenfels II gegen TSV Großkorbetha – 47. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Brian Olajide wurde für Erik Scherbaum eingesetzt und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite verließen Hannes Pschribülla für Lorenz Reinschmied und Oliver Seidel für Robert Schenk den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Brian Olajide, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Weißenfelser zu entscheiden (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Schumann, Scherbaum (53. Olajide), Beyer, Ducke (90. Karl), Hauer (65. Haufe), Barnickel (77. Köllner), Scheiding, Häcker, Puphal, Baust

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Große, Knothe, Knothe, Küster (82. Berbig), Schneider, Seidel (72. Schenk), Hartmann, Thurm, Hesse, Pschribülla (54. Reinschmied)

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157