Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der Sportring Mücheln vor 72 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Mücheln haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Müchelner besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 3:1 (2:1) souverän.

Paul Sell traf für den Sportring Mücheln e.V. in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Müchelner konterten in der 35. Spielminute. Diesmal war Lukas Kräuter der Torschütze.

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Finn Andreas Marggraf ersetzte Yannik Jaskula und Robin Saddei kam rein für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite sprangen Luca Brendel für Nick Simon und Fabian Kopp für Joao Carlos Dos Prazeres Pires ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Sportring Mücheln e.V. steckte zweimal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Robin Saddei den Ball über die Torlinie bugsierte (80.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Müchelner aber nicht mehr ausgleichen. Die Müchelner sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Jaskula (53. Marggraf), Büttner (61. Saddei), Schubert (88. Kunze), Maak, Sell (84. Reinboth), Grosser, Hiersig, Semmer, Berghammer (77. Sommerwerk)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Simon (48. Brendel), Köhler, Ghebregergis, Kräuter, Krämer, Rothhoff, Ullmann, Soulama, Kowol, Dos Prazeres Pires (56. Kopp)

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72