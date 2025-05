Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegenüber dem VfB 1906 Sangerhausen II machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Jan Stöhr (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Florian Buchhorn (14.) erzielt wurde.

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951. In Minute 53 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Kevin-Eugenio Schäffner traf für Sangerhausen in Minute 67. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 25

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Fabian Kopp wurde für Linus Schmidt eingesetzt und Nick Simon für Mienab Ghebregergis. Auf der Gastseite räumten Jan Stöhr für Elias Roßner und Florian Fuhrmann für Viktor Yadlos den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Elias Roßner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:1 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Weißenfelser sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schirmer – Denzin, Ghebregergis (78. Simon), Schell, Kowol, Ullmann, Schmidt (78. Kopp), Soulama, Köhler, Drischmann (52. Zobel), Stadler (58. Reiche)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler, Buchhorn (89. Knauer), Schäffner, Raase (90. Strasser), Hetke, Herbach, Fuhrmann (87. Yadlos), Reiber, Stöhr (70. Roßner), Gümül

Tore: 0:1 Jan Stöhr (10.), 0:2 Florian Buchhorn (14.), 1:2 Christopher-Ramon Denzin (53.), 1:3 Kevin-Eugenio Schäffner (67.), 1:4 Elias Roßner (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Frank Sanetra, Mario Ganzer; Zuschauer: 25