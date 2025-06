Für den Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 endete das Spiel gegen den FC RSK Freyburg am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und FC RSK Freyburg ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Paul Leitenberger (Hettstedt) eine Gelbe Karte an die Gäste (49.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Felix Kaiser das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 29

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 Kopf an Kopf mit FC RSK Freyburg – 1:1 in Minute 60

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

15 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Bacari Jose Malu (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Weißenfels erreichen (60.).

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schirmer – Mai (46. Ullmann), Schell, Zobel (72. Drischmann), Denzin, Reiche (72. Krämer), Jose Malu, Simon (61. Kopp), Soulama, Kammler (61. L. Schmidt), Kowol

FC RSK Freyburg: Madeja – Mohrmann, Schied (85. Keller), Kaiser (57. Keller), Schmiedl, Lehwald (80. Cebulla), Alalo, Weise, Gottschalk (32. Alalo), Kirchhoff (67. Kolata), Schirner

Tore: 0:1 Felix Kaiser (53.), 1:1 Bacari Jose Malu (60.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Valentin Ochel, Tobias Hornung; Zuschauer: 70