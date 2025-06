Am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SV Kelbra.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz Wengelsdorf geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Kelbra mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Tim Beier (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wengelsdorf noch einen drauf: In Minute 66 wurde ein weiteres Tor durch Kenan Erovic erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 30

SV Wacker 1919 Wengelsdorf liegt in Minute 66 2:0 vorn

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und den Kelbraern noch ein Tor zu bescheren (75.). Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (46. Riedel) – Rutz (15. Zimmermann), Woithe, Beltz, Goltz (58. Ibak), Beier (65. Yel), Horstka, Khodadadkheyl, Erovic, Böhme, Marschhausen

SV Kelbra: Mykhailov – Eßrich (46. Nosov), Neumann (70. Gorges), Tagishi, Gurniak, Matschulat, Conde, Barthel, Okapal, Khudyi, Rybak

Tore: 1:0 Tim Beier (4.), 2:0 Kenan Erovic (66.), 2:1 Illia Nosov (75.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Rüdiger Teuchert, Thomas Harnisch; Zuschauer: 45