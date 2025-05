Einen 3:2 (0:2)-Heimsieg gegen den FC RSK Freyburg heimste der SV Romonta 90 Stedten am 27. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Nach haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC RSK Freyburg am Samstag 3:2 (0:2) getrennt. Stedten – Freyburg: Nachdem der SV Romonta 90 Stedten an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (0:2).

Khail Alalo (FC RSK Freyburg) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Freyburger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Steven Krumbholz der Torschütze (45.).

45. Minute: SV Romonta 90 Stedten liegt 0:2 zurück

Stedten war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (55.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten fünf Minuten legte das Team von Mario Eichmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (60). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 27

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte zweimal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Eric Willer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Stedten sicherte (83.).

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC RSK Freyburg

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler (46. Raase), Merker, Grünhage, Hauser (84. Prenz), Schreiber (88. Dincel), Böttger, Lindau, Maak, Willer, Höher

FC RSK Freyburg: – Lehwald, Krumbholz, Kolata (70. Hüttig), Gottschalk, Schmiedl (56. Bartel), Alalo, Alalo, Mänicke, Kaiser, Weise

Tore: 0:1 Khail Alalo (35.), 0:2 Steven Krumbholz (45.), 1:2 Philipp Böttger (55.), 2:2 Nils Grünhage (60.), 3:2 Eric Willer (83.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Michael Frühauf, Phillipp Maximilian Storm; Zuschauer: 52