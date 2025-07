Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber dem SV Braunsbedra machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Uwe Zorn. Der Trainer von Stedten musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Braunsbedra beobachten.

Paskal Dubelzek traf für den SV Braunsbedra in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte zweimal Gelb (31.). Das zweite Tor konnten die Braunsbedraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ifeanyi Paulinus Ihezuru den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

SV Romonta 90 Stedten sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 50

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Dubelzek den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Braunsbedraner gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Braunsbedra

SV Romonta 90 Stedten: Löschan – Berger (66. Yermolenko), Lindau, Prenz, Gänsler, Hauser (81. Pfautsch), Maak, Grünhage, Thomas, Böttger, Höher

SV Braunsbedra: Ochse – Richter, Reifarth (74. Lewinski), Pereira Nunes, Voigt, Glaubitz, Sidi Sambu (88. Seidemann), Schulze, Dubelzek, Ihezuru (66. Zinchenko)

Tore: 0:1 Paskal Dubelzek (21.), 0:2 Ifeanyi Paulinus Ihezuru (50.), 0:3 Paskal Dubelzek (89.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Eric Bregulla, Toni Wollmann; Zuschauer: 43