Laucha/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Lauchaer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Bl.-W. Farnstädt 1 verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:2). Schiri Jens Abel (Zörbig) verteilte während des Spiels etliche Karten. Alles in allem fünf Karten kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Mario Bothe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 15

BSC 99 Laucha gleichauf mit SV Bl.-W. Farnstädt 1 – 0:0

21 Minuten nach der Pause konnte Leinung (Farnstädt) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 1:3 verließen die Farnstädter den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Bl.-W. Farnstädt 1

BSC 99 Laucha: Niehoff – Saal, Bothe, Riesen, Handt (88. Kilpert), Starch (53. Schaer), Hoffmann (87. Jarju), Porse, Sielaff (68. Stichling), Schumann, Keidel

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Dittmann-Wenig (90. Nachtwein), Raspe (90. Zwarg), Kuttig, Haffke, Swientek, Reiter (83. Jentzsch), Sauter, Nimz, Schmidt, Leinung

; Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Leonard Korn, Tim Schirrmeister; Zuschauer: 46