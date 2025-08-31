Ergebnis 2. Spieltag Heimpartie BSC 99 Laucha gegen TSV Großkorbetha endet mit deutlichem 0:5
Fußball-Landesklasse 6: An diesem Sonntag hat der BSC 99 Laucha auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den TSV Großkorbetha unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2).
Laucha/MTU. Vor 87 Zuschauern hat sich das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2) gegen Großkorbetha eine Niederlage eingestehen müssen.
Franz Friedrich Knothe traf für den TSV Großkorbetha in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jonas Schneider der Torschütze (32.).
BSC 99 Laucha liegt 0:2 im Rückstand – 32. Minute
Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nico Hoffmann im gegnerischen Tor. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Laucha An Der Unstrut
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 2
Unmittelbar darauf gelang es Nils Thurm, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (67.). In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.
Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha
BSC 99 Laucha: Stollberg – Handt, Saal, Krentz, Porse, Schumann, Schneller (74. Jarju), Schmidt, Hahnemann, Bothe, Riesen
TSV Großkorbetha: Stark – Schneider, Küster (46. Sommerfeld), Schenk (70. Lieb), Thurm, Knothe (78. Langheinrich), Große, Hesse (70. Pschribülla), Knothe, Reinschmied, Hartmann
Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87