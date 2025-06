Der FC RSK Freyburg erzielte am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 100 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen die SG Spergau.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 100 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Spergau mit 4:1 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Felix Bartel für Freyburg traf und drei Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (48.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Freyburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Jonas Weise der Torschütze (53.).

Es lief nicht gut für die SG Spergau. In Minute 56 gelang es Spieler Nummer 12 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Jonas Weise traf für Freyburg in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC RSK Freyburg.

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 30

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Spergau steckte einmal Gelb ein.

Am Ende des Duells sollte es dem FC RSK Freyburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Steven Krumbholz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (90.+2). Damit war der Triumph der Freyburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SG Spergau

FC RSK Freyburg: Hörnig (56. Madeja) – Weise, Dos Prazeres Pires, Lehwald (70. Kaiser), Söll (63. Kirchhoff), Kolata (50. K. Alalo), Bagdohn, Bartel (53. Krumbholz), Schulz, S. Alalo, Schirner

SG Spergau: Engel – Immig (65. Kurze), Osmanaj, Hoffmann, Hammerschmidt (86. Peterwitz), Bernhardt, Völkerling (62. Ionasanu), Peter (76. Böttger), Jauck, Machner, Eidner (46. Jauck)

Tore: 1:0 Felix Bartel (48.), 2:0 Jonas Weise (53.), 2:1 Erik Jauck (56.), 3:1 Jonas Weise (85.), 4:1 Steven Krumbholz (90.+2); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Jakob Laucke, Sebastian Kriese; Zuschauer: 100