Freyburg/MTU. Die 120 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger besiegten das Team aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut angelaufen, als Bonandji Valentim Pereira Nunes für Freyburg traf und in Spielminute 62 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg führt nach 83 Minuten 2:0

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Staupendahl (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 2:0 verließen die Freyburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Weise, Kaiser, Sambu (81. Beyer), Töpe (81. Illig), Rosenberg (81. Schirner), Großmann, Schulz, Mänicke, Kirchhoff (51. Staupendahl), Pereira Nunes

VfB Oberröblingen: Beek – Koch, Wanski, Kummer, Meißner (33. Cepa), Franke, Ernst, Strese, Pulz, Michael, Altenburg (81. Kirchner)

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120