Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der MSV Eisleben am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Eisleben/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der MSV Eisleben und der VfB Oberröblingen am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Paul Schotte traf für den MSV Eisleben in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Aber die Sangerhauser gaben sich nicht so leicht geschlagen: Fünf Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Leon Connor Ernst erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 30

1:1 Ausgleich im Spiel MSV Eisleben gegen VfB Oberröblingen – Minute 40

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Wenske.

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Schotte, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Eisleber Mannschaft den Sieg zu verschaffen (81.). In Spielminute 91 handelte sich der VfB Oberröblingen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – VfB Oberröblingen

MSV Eisleben: Agapi – Zeugner (59. Wölbing), Shtyrbu, Seidemann (59. Becker), Bloßfeld, Schotte (81. Giesemann), Bobeliuk, Eichler (46. Damm), Roos, Aßmann (46. Wendler)

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Altenburg, Angelstein, Teske, Kirchner (78. Ulrich), Eckstein, Koch, Ernst, Meißner (73. Rätzke), Cepa

Tore: 1:0 Paul Schotte (21.), 1:1 Leon Connor Ernst (40.), 2:1 Paul Schotte (81.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Charly Jens Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 80