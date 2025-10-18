Für den SV Braunsbedra endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC RSK Freyburg mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Pleite steckt SV Braunsbedra gegen FC RSK Freyburg ein: 0:1

Braunsbedra/MTU. Im Stadion des Friedens haben 95 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Braunsbedra und dem FC RSK Freyburg verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der SV Braunsbedra rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Richter, Hägele, Glaubitz, Abdelouahed (65. Nicolae), Hassel (46. Fomba), Popov, Dahaba, Polishchuk, Böhme (46. Schulze), Toth

FC RSK Freyburg: Derbek – Pereira Nunes (85. Rosenberg), Großmann, Töpe (75. Alalo), Krumbholz (53. Keller), Schirner, Sambu, Mänicke, Kirchhoff, Schulz, Weise

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95