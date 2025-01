Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Romonta 90 Stedten und dem SV Eintracht Kreisfeld hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Kreisfeld auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (1:2) für sich.

Bereits kurz nach Kick-Off schoss Lukas Gänsler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Aber die Hergisdorfer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 25 wurde das Gegentor durch Luca Tom Tobiasch erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

SV Romonta 90 Stedten Kopf an Kopf mit SV Eintracht Kreisfeld – 1:1 in Minute 25

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor der Pause, als Maik Herrmann den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Kreisfeld sicherte (31.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Romonta 90 Stedten wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintracht Kreisfeld beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Mansfelder sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Eintracht Kreisfeld

SV Romonta 90 Stedten: Mertins – Raase (72. Pfautsch), Maak, Gänsler, Merker, Siedler, Grünhage, Hauser (83. Berger), Jung, Lindau, Thomas

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Lemmnitz-Thenee, Kaczor (12. Bohlmann), Kühnemund, Prudlik, Stellmach, Pechara, Tobiasch, Herrmann (84. Müller), Schneider, Windischmann (78. Dell)

Tore: 1:0 Lukas Gänsler (7.), 1:1 Luca Tom Tobiasch (25.), 1:2 Maik Herrmann (31.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Levin Mirko Suski; Zuschauer: 64