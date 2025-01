Fußball-Landesklasse 6: An diesem Wochenende hat der MSV Eisleben im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SV Bl.-W. Farnstädt 1 unterlag das Team von Mike Wiele mit 1:5 (1:3).

Eisleben/MTU. Auf dem Städtischen Sportplatz wurden die Fans des MSV Eisleben am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Mikolaj Bondia durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (1:3).

Nils Reiter (SV Bl.-W. Farnstädt 1) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Farnstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 25 wurde ein weiteres Tor durch Linus Leinung erzielt.

Minute 25: MSV Eisleben liegt 0:2 zurück

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Julius Schock konnte in Minute 30 einnetzen. Es lief nicht gut für den MSV Eisleben. In Minute 42 gelang es Spieler Nummer 19 noch, die Ehre der Eisleber zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Jonas Dittmann-Wenig traf für Farnstädt in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Fabian Kühne den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 verfestigte (86.). Damit war der Sieg der Farnstädter gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der MSV Eisleben noch eine Gelbe Karte ein. Der MSV Eisleben rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Bl.-W. Farnstädt 1

MSV Eisleben: Bondia (28. Agapi) – Schmidt (73. Weise), Samalius, Rische (73. Zeugner), Bobeliuk, Hoffmann, P. Bloßfeld, Zigmund (86. Becker), Aßmann (73. Bogmann), Roos, Damm

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Leibham, Leinung (87. Fleer), Haffke, Reiter (87. Schulze), Schock (70. Dittmann-Wenig), Swientek, Sauter (80. Kühne), Raspe (85. Jentzsch), Schmidt, Nimz

Tore: 0:1 Nils Reiter (5.), 0:2 Linus Leinung (25.), 0:3 Julius Schock (30.), 1:3 Yannik Rische (42.), 1:4 Jonas Dittmann-Wenig (85.), 1:5 Fabian Kühne (86.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Max Eisfeld; Zuschauer: 176