Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Kelbra und MSV Eisleben am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Kelbra/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Kelbra und MSV Eisleben ist auf Augenhöhe geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Lars Gurniak für Kelbra traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Nachspielminute 1 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 16

54. Minute SV Kelbra und MSV Eisleben im Gleichstand – 1:1

Der rettende Treffer für den MSV Eisleben fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Neun Minuten nach Anpfiff gelang es Leonard Neumeister, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Eisleber zu erreichen (54.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der MSV Eisleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – MSV Eisleben

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, E. Okapal, Rybak, Gurniak, Tagishi, N. Okapal (83. Steinberg), Shpikula, Conde (23. Bornkessel), Khudyi (90. Eßrich), Matschulat

MSV Eisleben: Isensee – Bloßfeld, Damm, Bobeliuk, Olkhovskyi (65. Giesemann), Neumeister (78. Roos), Hoffmann, Zeugner (81. Hans), Wendler (46. Behncke), Schotte, Shtyrbu (81. Fulczyk)

Tore: 1:0 Lars Gurniak (45.+1), 1:1 Leonard Neumeister (54.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 80