Braunsbedra/MTU. Sechsmal hat der SV Braunsbedra am Samstag gegen die Gegner aus Eisleben eingenetzt. 6:1 (3:1) für die Braunsbedraner.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Idrisa Sidi Sambu für Braunsbedra traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (6.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Kai Roman Richter den Ball ins Netz (13.).

2:0 Vorsprung für SV Braunsbedra – Minute 13

Es sah nicht gut aus für den MSV Eisleben. In Minute 16 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Eisleber zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Idrisa Sidi Sambu traf für Braunsbedra in Minute 30, Paskal Dubelzek in Minute 50 und Idrisa Sidi Sambu in Minute 68. Spielstand 5:1 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 23

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Braunsbedra steckte noch einmal Gelb ein. Der MSV Eisleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Aaron Sothen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:1 festigte (79.). Damit war der Sieg der Braunsbedraner gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – MSV Eisleben

SV Braunsbedra: Ebert – De Pinho Gomes (80. Odufuye), Sidi Sambu, Schulze (70. Necke), Voigt, Sothen, M. S. Sambu, Berndt, Richter, Hassel (70. Zinchenko), Dubelzek (80. Glaubitz)

MSV Eisleben: Agapi – Behncke (64. Behncke), Becker, Wölbing, Damm, Bobeliuk, Zeugner, Wendler (81. Schotte), Bloßfeld, Roos, Eichler

Tore: 1:0 Idrisa Sidi Sambu (2.), 2:0 Kai Roman Richter (13.), 2:1 Nick Behncke (16.), 3:1 Idrisa Sidi Sambu (30.), 4:1 Paskal Dubelzek (50.), 5:1 Idrisa Sidi Sambu (68.), 6:1 Aaron Sothen (79.); Zuschauer: 120