Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Steffen Schülert und sein Team SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den VfB Oberröblingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:0) wider.

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Kontrahenten aus Oberröblingen ganze fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bohdan Brovii traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB Oberröblingen musste zweimal Gelb hinnehmen (26.). Die Weißenfelser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Michael Koch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (62.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte noch einmal Gelb ein. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Markus Goltz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (89.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Lewinski (80. Zimmermann), Erovic (67. Beier), Hempel, Marschhausen, Brovii, Hähnel, Horstka, Elmi (75. Deckner), Osmanaj (59. Goltz), Khodadadkheyl

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Franke, Angelstein (87. Engert), Koch, Altenburg (75. Kummer), Ernst (49. Meißner), Cepa, Michael (55. Wenske), Leich, Strese

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47