Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf unter Leitung von Trainer Steffen Schülert feierte einen überlegenen Erfolg über den VfB Oberröblingen mit einem 5:1 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Gegner aus Oberröblingen ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bohdan Brovii traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Oberröblingen steckte zweimal Gelb ein (26.). Das Gegentor konnten die Sangerhauser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Michael Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf und VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 62

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte noch einmal Gelb. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Markus Goltz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 auszubauen (89.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Brovii, Hempel, Marschhausen, Osmanaj (59. Goltz), Hähnel, Horstka, Khodadadkheyl, Elmi (75. Deckner), Lewinski (80. Zimmermann), Erovic (67. Beier)

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (75. Kummer), Michael (55. Wenske), Angelstein (87. Engert), Strese, Pulz, Ernst (49. Meißner), Franke, Cepa, Leich, Koch

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47