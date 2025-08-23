Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:0 (0:0) ging der SSC Weißenfels II von Trainer Christian Baust aus dem Duell mit dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf vom Platz.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 38 Besuchern auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Wengelsdorf mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Arthur Ducke (SSC Weißenfels II) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Ducke der Torschütze (54.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SSC Weißenfels II musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Barnickel den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (80.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. Die Weißenfelser sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Häcker, Baust, Kresse (73. Maas), Petrick (66. Säuberlich), Scherbaum, Ducke, Hauer (73. Roy), Scheiding, Barnickel, Beyer

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Erovic, Khodadadkheyl, Woithe (75. Zimmermann), Lewinski, Marschhausen, Hempel, Osmanaj, Hähnel, Horstka (67. Goltz), Elmi (58. Beier)

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38