Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Heiko Angeli und sein Team SV Großgrimma gegen den SV Eintracht Kreisfeld – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Hohenmölsen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 geboten. Die Hohenmölser waren den Gästen aus Kreisfeld mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Justin Bauer traf für den SV Großgrimma in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor konnten die Hohenmölser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Bauer den Ball ins Netz.

Doppelpack von Justin Bauer bringt SV Großgrimma 2:0 in Führung – Minute 59

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 73: Großgrimma traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maik Witt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 30

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hohenmölser durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Steffen Meißner kam rein für Erik Pillert. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Steffen Meißner (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:0 gingen die Hohenmölser als Sieger vom Platz. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Eintracht Kreisfeld

SV Großgrimma: Schmidt – Pillert (74. Meißner), Angeli, M. Baum (47. Zetzsche), Bauer, Beyenbach, Kästner, Weidner, Krobitzsch (46. Witt), Beyer (56. Benndorf), N. Baum (47. Schneider)

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Werthmann, Huster, Lemmnitz-Thenee, Tobiasch, Lemmnitz-Thenee, Weber, Petsch, Weber, Kemnitz, Prudlik (59. Stellmach)

Tore: 1:0 Justin Bauer (17.), 2:0 Justin Bauer (59.), 3:0 Maik Witt (73.), 4:0 Steffen Meißner (83.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 120