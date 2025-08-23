Der VfB Oberröblingen erzielte am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 152 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 152 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Laucha durch.

In Minute 21 schoss Michael Koch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Sangerhauser konterten in der 45. Minute. Diesmal war Fabian Keidel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

23.08.2025, 15.00 Uhr

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gino Altenburg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (75.). Damit war der Triumph der Sangerhauser entschieden. In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhauser sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Michael (78. Ernst), Koch (89. Kirchner), Leich (90. Kummer), Franke, Strese, Pulz, Wanski, Altenburg (85. Wenske), Angelstein, Cepa

BSC 99 Laucha: Stollberg – Bothe, Saal, Niehoff (76. Jarju), Krentz, Starch, Keidel, Porse, Schumann, Schmidt, Hahnemann (70. Hoffmann)

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152