Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 87 Besuchern des Stadions Laucha geboten. Die Lauchaer setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Christian Schaer (BSC 99 Laucha) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein (51.). Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von heim. Das zweite Tor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Fabian Keidel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 27

BSC 99 Laucha mit 2:0 vorne – 83. Minute

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte noch einmal Gelb ein.

Am Ende der Partie sollte es dem BSC 99 Laucha noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Alexander Saal den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (90.+1). Damit war der Sieg der Lauchaer entschieden. Die Lauchaer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB 1906 Sangerhausen II

BSC 99 Laucha: Stollberg – Sielaff, Schaer (86. Meissner), Riesen, Saal, Krentz, Keidel, Handt, Porse, Bothe, Starch (77. Niehoff)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler, Dietze (87. Knauer), Roßner, Hetke, Gümül, Worch, Herbach, Göbel, Buchhorn, Stöhr

Tore: 1:0 Christian Schaer (2.), 2:0 Fabian Keidel (83.), 3:0 Alexander Saal (90.+1); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Rene Schwamberger, Rene Hofmann; Zuschauer: 87