Eine herbe Schlappe erlitt der SV Eintracht Kreisfeld an diesem Donnerstag auf heimischem Platz gegen den SV Romonta 90 Stedten. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 126 Zuschauern mit 2:7 (2:3).

Nach lediglich 21 Minuten schoss Marcel Merker das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Mansfelder legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Marcell Siedler der Torschütze (22.).

Dann waren die abgeschlagenen Hergisdorfer dran: Tom Stellmach versenkte den Ball in der 28. Spielminute, gefolgt von Jan Gregor Weber (45.+1.). Gleichstand. Die Mansfelder konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Philipp Böttger verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45.+3., 57., 59., 65.). Spielstand 6:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Hergisdorf

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 16

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Kreisfeld musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Leon-Justin Hauser den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:7 verfestigte (82.). Damit war der Sieg der Mansfelder gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der SV Eintracht Kreisfeld noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Kreisfeld – SV Romonta 90 Stedten

SV Eintracht Kreisfeld: Barth – Gießler, Stellmach (70. Tobiasch), Kühnemund, Schwarzbach, Prudlik, Kemnitz, Werthmann (60. Friedrich), Huster (32. Petsch), Weber, D. Lemmnitz-Thenee

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Hauser (83. Berger), Höher (87. Dincel), Maak, Siedler, Merker (80. Prenz), Böttger, Willer (87. Bielig), Lindau, Gänsler (74. Nachtwein)

Tore: 0:1 Marcel Merker (21.), 0:2 Marcell Siedler (22.), 1:2 Tom Stellmach (28.), 2:2 Jan Gregor Weber (45.+1), 2:3 Philipp Böttger (45.+3), 2:4 Eric Willer (57.), 2:5 Eric Willer (59.), 2:6 Eric Willer (65.), 2:7 Leon-Justin Hauser (82.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Andreas Müller, Andy Litschko-Naumann; Zuschauer: 126