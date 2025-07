Am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber SV Braunsbedra gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Braunsbedra/MTU. Der SV Braunsbedra und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Dmytro Zinchenko das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Braunsbedraner legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Ibrahimi Bachirou Soulet der Torschütze (14.).

SV Braunsbedra in Minute 14 2:0 in Führung

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte einmal Gelb ein.Zweite Halbzeit: Weißenfels lag 2:0 zurück. In Minute 54 jedoch wendete sich das Blatt: Christopher-Ramon Denzin startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 30

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Braunsbedra hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Mario Rützel.

Das rettende Tor für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 fiel 35 Minuten nach der Pause, als Denzin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Weißenfelser Team erzielte (80.).

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Ochse – Schulze (63. Reifarth), Hassel, Berndt, Voigt, Toth, Bachirou Soulet, Dubelzek (87. Fomba), Zinchenko, Richter, Glaubitz

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Kopp (67. Schmidt), Kowol, Reiche, Köhler (71. Stadler), Ullmann (72. Krämer), Drischmann, Kammler (67. Ghebregergis), Denzin, Schell, Mai (53. Kopp)

Tore: 1:0 Dmytro Zinchenko (2.), 2:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (14.), 2:1 Christopher-Ramon Denzin (54.), 2:2 Christopher-Ramon Denzin (80.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Daniel Göttel, Ralf Hoffmann; Zuschauer: 101