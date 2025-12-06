Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra ist gleichauf geendet.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, elf Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Tony Hempel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

SV Wacker 1919 Wengelsdorf Kopf an Kopf mit SV Kelbra – 1:1 in Minute 84

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Illia Nosov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Kelbraer Team erzielte (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Hähnel, Rutz, Horstka, Erovic (77. Elmi), Marschhausen, Brovii, Lewinski, Woithe, Osmanaj, Hempel

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Barthel, Hegenbart (81. Sommer), Conde, Khudyi, Gurniak, Eis, Matschulat, Shpikula, Sommer

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57