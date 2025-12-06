Eine bittere Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SSC Weißenfels II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 53 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Vor 53 Zuschauern hat sich das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:3) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Nach lediglich 18 Minuten schoss Luca Säuberlich das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Weißenfels noch einen drauf setzen: In Minute 46 wurde ein weiteres Tor durch Chris Karl erzielt.

BSC 99 Laucha sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 45+1

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Säuberlich (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Handt, Riesen, Schneller, Bothe, Thieme, Schumann, Krentz, Hahnemann (46. Sielaff), Saal, Schmidt

SSC Weißenfels II: Magul – Scherbaum, Karl, Kresse (51. Roy), Hauer (64. Kalkofen), Schumann, Häcker (51. Maas), Barnickel, Säuberlich, Beyer, Ducke

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Zuschauer: 53