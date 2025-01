Fußball-Landesklasse 6: Der Heimbonus half dem MSV Eisleben am Freitag nicht, als er sich vor 160 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den SV Braunsbedra verabschieden musste.

Eisleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mike Wiele. Der Trainer von Eisleben musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Braunsbedra beobachten.

Idrisa Sidi Sambu (SV Braunsbedra) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 41, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

MSV Eisleben liegt 0:2 zurück – 92. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem SV Braunsbedra noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Janne Werner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Braunsbedraner entschieden. Der MSV Eisleben rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Braunsbedra

MSV Eisleben: Agapi – Shtyrbu, Aßmann (85. Olkhovskyi), Zigmund, Weise, P. Bloßfeld, Rische, Schmidt (85. Becker), Bobeliuk, Damm, Hoffmann

SV Braunsbedra: Simnica – Werner, Schulze, Camara (73. Monteiro Bacai), Candé Djaló (23. Glaubitz), Odufuye, Voigt, Pereira Nunes, Sanha Bacai (90. Reifarth), Hassel, Sidi Sambu

Tore: 0:1 Idrisa Sidi Sambu (41.), 0:2 Janne Werner (90.+2); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Oliver König, Linus Maximilian Pillert; Zuschauer: 160