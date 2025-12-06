Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem SV Höhnstedt ein 3:2 (1:0)-Heimsieg über den FC Hettstedt.

Salzatal/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Marcel Rickert (SV Höhnstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Salzataler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Oliver Bendzko der Torschütze (52.).

SV Höhnstedt Kopf an Kopf mit FC Hettstedt – 1:1 in Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Matz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Höhnstedt sicherte (89.). Der SV Höhnstedt sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Rickert, Matz (89. Schüler), Folter, Schauer, Ruckhardt, Behrend, Dressel, Schulz, Raase, Balashov

FC Hettstedt: Honigmann – Krey (75. Svitiukha), Döring, Bendzko, Wienholz (68. Uhlig), Kosko, Doberenz (68. Mussin), Mühlenberg, Stein, Kemnitz, Krey

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96