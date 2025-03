Der SV Höhnstedt errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 161 Fußballfans einen klaren 4:2 (2:2)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Salzatal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Höhnstedt und der BSV Halle-Ammendorf II geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (2:2). Höhnstedt – Halle-Ammendorf: Nachdem der SV Höhnstedt an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 4:2 (2:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Kick-Off erzielt, als Mario Bohmeyer für Halle-Ammendorf traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Bohmeyer (18.) erzielt wurde.

Minute 18: SV Höhnstedt liegt 0:2 zurück

Höhnstedt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 8 schoss und traf (27.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 27 Minuten legte das Team von Wiebke Stauch nach und netzte zwei weitere Male ein (45, 54). Spielstand 3:2 für den SV Höhnstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 15

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Höhnstedt steckte zweimal Gelb ein. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Marcel Rickert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (86.). Damit war der Triumph der Salzataler entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – BSV Halle-Ammendorf II

SV Höhnstedt: Orlamünde – Janzen, Kropp, Schauer (62. Scheffler), Elstner, Folter, Matz, Rickert, Friedemann (58. Mergner), Schulz, Müller (88. Eichardt)

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kanditt, Beyer (71. Beyer), Thurm, Bohmeyer, Schieritz, Schmidt, Kirchbach (80. Wenzel), Lindenhahn, Neubert, Walter (71. Jahnel)

Tore: 0:1 Mario Bohmeyer (3.), 0:2 Mario Bohmeyer (18.), 1:2 Danny Schulz (27.), 2:2 Sven Müller (45.), 3:2 Martin Kropp (54.), 4:2 Marcel Rickert (86.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Jörg Hagendorf; Zuschauer: 161