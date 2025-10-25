Dem SV Eintra. Lüttchendorf gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 42 Zuschauer waren live dabei.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz an der B 80 geboten. Die Mansfelder setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Hans Siebenhühner (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf führt mit 2:0 – 86. Minute

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Stoye den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (86.). Damit war der Erfolg der Mansfelder gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Schlegel, Siebenhühner, Kalalib Alshabi, Stoye (86. Hajdarpasic), Siebald, Gerlach, Horlbog, Petraj, Fiebiger (60. Kolle)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Klaus, Öder (67. Wittmann), Richter, Troitzsch, Kleinert, Grimm, Kleinert (72. Werdan), Hermann, Freund, Ranft

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42