Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 7:2 (6:1) ging der SV Eintra. Lüttchendorf von Coach Christian Bölke aus dem Duell mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (6:1).

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Kevin Friese den Ball ins Netz (5.).

SV Eintra. Lüttchendorf Kopf an Kopf mit FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 5

Gleichstand. Der SV Eintra. Lüttchendorf konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Alhassana Diawara (Köthen) den Ball über die Linie bringen (87.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Eintra. Lüttchendorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Stoye (71. Obeid), Schulze, Siebald, Kolle, Siebenhühner, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Schlegel, Gerlach, Horlbog, Fiebiger

FC Eintracht Köthen: Münzner – Dzwonik, Winter (64. Guemache), Arolu, Friese (79. Dannenberg), Diawara, Sawaneh (69. Al-Ghashm), Abou (63. Passou Bitalounani), Kallenbach, Becker, Finze

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38