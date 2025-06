Dem SSV 90 Landsberg gelang es am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den Nietlebener SV Askania 09 mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 71 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Die 71 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger besiegten das Team aus Nietleben mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Ohne einen Treffer ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der zweiten Minute, als Robert Berbig für Landsberg traf und in den 2 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

94. Minute: SSV 90 Landsberg liegt mit 2:0 vorne

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Niclas Scheller (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 2:0 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – Nietlebener SV Askania 09

SSV 90 Landsberg: Balthasar – Diallo (72. Madalschek), Rappe (86. Fleischer), Dammering, Knaut, Scheller, Schlesier (86. Schorsch), Reuschel, Weber, Berbig, Voß

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Stein, Bork, Schumann (80. Tilahun), Bageritz, Gudert (89. Silber), Benesch, Hübner (61. Goldstein), Manga (80. Blautzik), Oelschlägel, Müller (59. Braun)

Tore: 1:0 Robert Berbig (90.+2), 2:0 Niclas Scheller (90.+4); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Marek Scholz, Livius Hennig; Zuschauer: 71