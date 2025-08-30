Der SSV 90 Landsberg sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Eintracht Köthen.

SSV 90 Landsberg sichert sich engen Triumph gegen FC Eintracht Köthen mit 1:0

Landsberg/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SSV 90 Landsberg und FC Eintracht Köthen. 75 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportforum.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Kleeblatt, Rappe, Diallo (61. Madalschek), Wichmann, Stryjakowski, Berbig, Darmochwal, Scheller (67. Schlesier), Hampel (82. Thiel), Dammering

FC Eintracht Köthen: Friese – Winter, Müller, Dannenberg (70. Fritsch), Becker, Passou Bitalounani, Abou (70. Al-Ghashm), Kallenbach (70. Sawaneh), Marschall (75. Krause), Paquo, Finze

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75