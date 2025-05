Der SSV 90 Landsberg erzielte am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 140 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Reußen.

Landsberg/MTU. Die 140 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger besiegten das Team aus Reußen mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Yasin Diallo (SSV 90 Landsberg) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 21

Doppelpack von Yasin Diallo bringt SSV 90 Landsberg 2:0 in Führung – Minute 83

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Diallo (Landsberg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 2:0 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 95 handelte sich die SG Reußen noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SG Reußen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Voß (88. Kleeblatt), Tessmann (71. Madalschek), Diallo, Knaut, Wichmann, Stryjakowski (81. Schlesier), Scheller (62. Dammering), Darmochwal, Neumann, Hampel (86. Reuschel)

SG Reußen: Wolfhard – Sandner, Gewinner, Schulz, Czaplicki, Köhler, Schicha, Benze, Elste (80. Schäfer), Krieger, Besser

Tore: 1:0 Yasin Diallo (46.), 2:0 Yasin Diallo (83.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Sebastian Dähne; Zuschauer: 140