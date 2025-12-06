Der SSV 90 Landsberg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 44 Fußballfans einen klaren 5:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt.

Landsberg/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt am Samstag 5:2 (1:0) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Yasin Diallo für Landsberg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maik Stryjakowski den Ball ins Netz.

47. Minute: SSV 90 Landsberg mit 2:0 Vorsprung

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Manga den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Scheller, Reuschel, Diallo (80. Knorr), Madalschek, Tessmann (56. Rappe), Köhler, Hampel, Darmochwal, Knaut, Stryjakowski (75. George)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zavoloka, Manga, Zuleger (60. Shuba), Teklay (66. Ali Yusuf), Abdulrahman, Tinto, Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Keunang (77. Halibei), Moh, Müller (75. Hardt)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44