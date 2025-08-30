Der SSV 90 Landsberg sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Im Sportforum haben 75 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SSV 90 Landsberg und dem FC Eintracht Köthen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Berbig, Darmochwal, Kleeblatt, Rappe, Stryjakowski, Wichmann, Dammering, Scheller (67. Schlesier), Diallo (61. Madalschek), Hampel (82. Thiel)

FC Eintracht Köthen: Friese – Marschall (75. Krause), Becker, Winter, Dannenberg (70. Fritsch), Kallenbach (70. Sawaneh), Abou (70. Al-Ghashm), Passou Bitalounani, Müller, Paquo, Finze

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75