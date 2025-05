Landsberg/MTU. Die SG Reußen und die ESG Halle haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:4 (1:1).

Stefan Sandner traf für die SG Reußen in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Christoph Wehlmann erzielt.

SG Reußen Kopf an Kopf mit ESG Halle – 1:1 in Minute 44

Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 22

Schon null Spielminuten später konnte Amido Seidi (Halle) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hallenser Mannschaft erzielen (90.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – ESG Halle

SG Reußen: Wolfhard – Schäfer (75. Knorr), Schulz (75. Krieger), Broda, Schicha, Köhler, Besser, Herrmann, Sandner, Czaplicki, Flaschina

ESG Halle: Dimke – Gallien, John, Keller, Wehlmann, Pietsch, Breitbach (86. Tebbe), Seidi, Ros

Tore: 1:0 Stefan Sandner (11.), 1:1 Christoph Wehlmann (44.), 1:2 (50.), 2:2 Jean-Pascal Flaschina (57.), 2:3 (73.), 3:3 Nick Broda (90.), 3:4 Amido Seidi (90.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Jordan Anthony Hannemann; Zuschauer: 26