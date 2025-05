Die SG Reußen und der SV Einheit Bernburg haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:4 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Benjamin Kuhn für Bernburg traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Stefan Sandner (12.) erzielt wurde.

SG Reußen Kopf an Kopf mit SV Einheit Bernburg – 1:1 in Minute 12

Es stand Unentschieden. Die SG Reußen konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Chris Enrico Besser versenkte den Ball in Spielminute 51. Die Bernburger blieben ihnen auf den Fersen. Amin Homri schoss und traf in Spielminute 71. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Landsberger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Alexander Benze traf in Spielminute 74. So einfach ließen sich die Bernburger aber nicht unterkriegen. Jannis Ehrich traf in der 75. Spielminute. 3:3. Die Landsberger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Sandner traf in der 82. Minute noch einmal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 24

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Kuhn, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bernburger zu erlangen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – SV Einheit Bernburg

SG Reußen: Harre – Besser, Schulz, Benze, Knorr, Czaplicki, Schicha, Gewinner, Flaschina, Sandner, Herrmann

SV Einheit Bernburg: Kreß – Kuhn, Ehrich (80. Kupka), Krüger, Krug, Dolg, Weber, Fischer, Schaaf, Wendel, Walter (57. Homri)

Tore: 0:1 Benjamin Kuhn (10.), 1:1 Stefan Sandner (12.), 2:1 Chris Enrico Besser (51.), 2:2 Amin Homri (71.), 3:2 Alexander Benze (74.), 3:3 Jannis Ehrich (75.), 4:3 Stefan Sandner (82.), 4:4 Benjamin Kuhn (89.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Tobias Hornung, Uwe Meckelburg; Zuschauer: 23