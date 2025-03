Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. FSV Nienburg und LSG Lieskau am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Nienburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen 1. FSV Nienburg und LSG Lieskau ist gleichauf geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Andreas Knop (1.FSV Nienburg) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 15

1. FSV Nienburg und LSG Lieskau – 1:1 in Minute 83

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Toni Ryll, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzataler zu erlangen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – LSG Lieskau

1. FSV Nienburg: Held – Knop, Schmidt, Dauch, Hensel, Lietz, Kümmel, Hausdorf, Knöfler (77. Ebeling), Zenker, Finze

LSG Lieskau: Griese – Weihrauch (80. Scheiding), Herrmann, Wagner, Ryll (88. Franke), Rittermann, Sieb, Beier (64. Brauer), Strissel (80. Pöhlitz), Funke, Lindenhahn

Tore: 1:0 Andreas Knop (74.), 1:1 Toni Ryll (83.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 57