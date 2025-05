Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf II fuhr der SV Einheit Bernburg am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 53 Besuchern auf dem Sportplatz Einheit geboten. Die Bernburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Niclas Dolg traf für den SV Einheit Bernburg in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Bernburger legten in der 45. Spielminute nach. Wieder war Dolg der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 23

Minute 45: SV Einheit Bernburg vorne dank Doppelpack von Niclas Dolg – 2:0

Die Hallenser wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Othman Ommih für Robin Beyer und Elbachir Aldim für Jonas Konstantin Jahnel den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Jonas Konstantin Jahnel den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Halle-Ammendorf erlangte (58.).

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – BSV Halle-Ammendorf II

SV Einheit Bernburg: Käding – Steckhan, Krüger, Schaaf, Schule, Wendel, Walter (63. Apel), Fischer, Neumann (68. Kathe), Dolg, Kuhn

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Beyer, Kirchbach, Schieritz, Ommih (46. Beyer), Walter, Hanke (82. Kettmann), Aldim (46. Jahnel), Thurm, Lindenhahn, Kanditt

Tore: 1:0 Niclas Dolg (23.), 2:0 Niclas Dolg (45.), 2:1 Jonas Konstantin Jahnel (58.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 53