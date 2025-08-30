Ergebnis 2. Spieltag Knapper Sieg: SSV 90 Landsberg gewinnt 1:0 gegen FC Eintracht Köthen
Der SSV 90 Landsberg errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Eintracht Köthen.
Landsberg/MTU. Im Sportforum haben 75 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SSV 90 Landsberg und dem FC Eintracht Köthen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).
Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Landsberg
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 2
Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.
Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen
SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller (67. Schlesier), Stryjakowski, Hampel (82. Thiel), Kleeblatt, Darmochwal, Diallo (61. Madalschek), Wichmann, Dammering, Rappe, Berbig
FC Eintracht Köthen: Friese – Winter, Becker, Kallenbach (70. Sawaneh), Marschall (75. Krause), Paquo, Abou (70. Al-Ghashm), Müller, Dannenberg (70. Fritsch), Finze, Passou Bitalounani
Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75